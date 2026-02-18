 Aller au contenu principal
Alcoa contraint de payer 38 millions de dollars après avoir déboisé illégalement des forêts indigènes australiennes
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 05:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long de l'année avec plus de détails)

La société américaine d'aluminium Alcoa AA.N paiera 55 millions de dollars australiens (39 millions de dollars) pour remettre en état la forêt indigène qu'elle a illégalement défrichée en Australie occidentale afin d'extraire de la bauxite, a déclaré mercredi le ministère australien de l'environnement.

Le paiement, garanti par des engagements juridiquement exécutoires, concerne le défrichement, entre 2019 et 2025, de l'habitat de la forêt Northern Jarrah, au sud de Perth.

L'argent servira à financer des initiatives axées sur la conservation, notamment des compensations écologiques, des programmes visant à préserver les cacatoès noirs menacés d'extinction qui nichent dans les jarrahs, et à améliorer la gestion des espèces envahissantes.

Alcoa exploite la bauxite, matière première de l'aluminium, en Australie occidentale depuis les années 1960 et a défriché environ 28 000 hectares (69 000 acres) de la forêt indigène de jarrah de l'État. Ces dernières années, l'entreprise a dû faire face à une opposition croissante à l'égard de ses défrichements et de son impact sur l'environnement.

Une proposition visant à défricher 11 500 hectares supplémentaires de forêt de jarrah a suscité l'an dernier un nombre record de 59 000 soumissions de la part du public à l'organisme de surveillance de l'environnement de l'État.

Le gouvernement a déclaré que le défrichement illégal d'un peu moins de 2 100 hectares entre 2019 et 2025 avait été effectué sans demander l'approbation du gouvernement. Il a qualifié le paiement de 55 millions de dollars australiens de "sans précédent" et a déclaré qu'il s'agissait du plus important paiement de ce type.

(1 $ = 1,4152 dollar australien)

Environnement

