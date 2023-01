Alcoa affiche d'énormes pertes au quatrième trimestre

(AOF) - Producteur d'aluminium basé en Pennsylvanie, Alcoa a déclaré qu'elle avait perdu 374 millions de dollars, ou 2,12 dollars par action, au quatrième trimestre, contre une perte de 392 millions de dollars un an avant. Le revenu total de la société Alcoa provenant de tiers a diminué de 7 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 2,7 milliards de dollars, principalement en raison de la baisse des prix de l'alumine et de l'aluminium, la hausse des coûts des matières premières (principalement la soude caustique et le carbone) et l'augmentation séquentielle des coûts de production.

La perte nette ajustée s'est élevée à 123 millions de dollars, soit 0,70 $ par action, L'EBITDA ajusté, hors éléments spéciaux, s'est élevé à 29 millions de dollars, soit une baisse par rapport au trimestre précédent.

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.