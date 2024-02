Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alcoa: accord pour l'acquisition d'Alumina information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Alcoa annonce avoir conclu un accord sur les modalités et le processus d'acquisition du groupe australien Alumina Limited, une opération qui consoliderait la position d'Alcoa comme l'un des plus grands producteurs de bauxite et d'alumine au monde.



Selon les termes convenus, les actionnaires d'Alumina recevraient 0,02854 action Alcoa pour chaque action Alumina, un ratio qui implique une valeur des capitaux propres d'environ 2,2 milliards de dollars pour Alumina, sur la base des derniers cours de clôture.



Le conseil d'administration d'Alumina a l'intention de recommander le ratio convenu en l'absence d'une proposition supérieure et sous réserve qu'un expert indépendant conclue que la transaction est dans le meilleur intérêt des actionnaires d'Alumina.





