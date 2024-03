Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alcoa: accord ferme pour l'acquisition d'Alumina information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 13:22









(CercleFinance.com) - Alcoa annonce avoir conclu un accord ferme pour l'acquisition du groupe australien Alumina Limited, une opération qui consolidera la position de l'Américain comme l'un des plus grands producteurs de bauxite et d'alumine au monde.



Selon les termes convenus, les actionnaires d'Alumina recevront 0,02854 action Alcoa pour chaque action Alumina, un ratio qui implique une valeur des capitaux propres d'environ 2,2 milliards de dollars pour Alumina. Ils détiendront ainsi 31,25% du groupe combiné.



Les conseils d'administration d'Alcoa et d'Alumina Limited recommandent à leurs actionnaires de voter en faveur de la transaction, qui 'devrait se traduire par une création de valeur à long terme pour les actionnaires des deux sociétés'.





Valeurs associées ALCOA-WI AMEX 0.00% ALCOA-WI NYSE +2.16%