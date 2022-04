Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcoa: a conclu un accord pour de l'aluminium avec Speira information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 17:19









(CercleFinance.com) - Alcoa a conclu un accord d'approvisionnement pour fournir de l'aluminium EcoLum TM à faible teneur en carbone à Speira, une entreprise mondiale de laminage et de recyclage de l'aluminium.



Alcoa constate une augmentation de la demande pour ses produits notamment sur le marché européen.



'Nous sommes fiers de fournir à Speira de l'aluminium à faible teneur en carbone et d'aider notre client dans ses efforts pour fabriquer des produits de haute qualité tout en respectant l'environnement ', a déclaré Kelly Thomas, vice-président exécutif et directeur commercial d'Alcoa.



'En 2022, nous nous attendons à ce que les ventes annuelles d'EcoLum et d'EcoDura soient multipliées par plus de trois', a déclaré Kelly Thomas.







