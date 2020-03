ALBIOMA vise un Ebitda compris entre 200 et 210 millions d'euros pour 2020

(AOF) - Albioma a dévoilé mardi ses résultats 2019. Ainsi, le producteur d'énergie renouvelable a enregistré un bénéfice net (part du groupe) de 44,1 millions d'euros l'an dernier (stable sur un an) et un Ebitda de 182,9 millions d'euros (+12%). Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 18% à 505,7 millions d'euros.

" Ces résultats témoignent du savoir-faire de nos équipes et de la robustesse d'Albioma sur la durée grace aux bonnes performances de nos centrales thermiques et solaires, associées à une excellente année opérationnelle pour les nouvelles installations biomasse du groupe, en Outre-mer et au Brésil ", a commenté Frédéric Moyne, le PDG d'Albioma.

Compte tenu de cette performance, le groupe proposera un dividende de 0,70 euro par action, en hausse de 8%.

Pour 2020, Albioma vise un Ebitda compris entre 200 et 210 millions d'euros et un résultat net (part du groupe) de 48 à 54 millions d'euros (hors effets éventuels liés au coronavirus).

