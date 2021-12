Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma: vers une acquisition dans la géothermie en Turquie information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le producteur français d'énergie renouvelable Albioma annonce être entré en négociation exclusive avec Turcas Petrol en vue de l'acquisition d'une deuxième centrale de géothermie en Turquie, située dans la province d'Aydin.



La finalisation de cette transaction interviendra dans les prochains mois, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives, dont l'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.



Albioma explique que l'acquisition de cette centrale, d'une puissance installée de 18 MWe, s'inscrit pleinement dans sa stratégie, qui entend renforcer son positionnement dans la géothermie et déployer son expertise à l'international.





