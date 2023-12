Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Albioma: va valoriser les déchets ménagers à La Réunion information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 17:26









(CercleFinance.com) - Albioma fait part de son intention de valoriser les résidus de déchets ménagers afin de produire de l'électricité dans la centrale de Bois-Rouge, à La Réunion.



Albioma a en effet obtenu le feu vert pour la valorisation énergétique du combustible solide de récupération (CSR) issu du centre de valorisation multi-filières des déchets de la société Inovest à Sainte-Suzanne.



Sur le site de Bois-Rouge, une chaudière dédiée permettra de valoriser, chaque année, près de 70 000 tonnes de ce produit à haute qualité énergétique.



Cette solution sera effective fin 2026 et permettra, au-delà de constituer une ressource locale, favorisant l'économie circulaire, de contribuer à l'autonomie énergétique du territoire.









Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris 0.00%