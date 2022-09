Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma: succès de l'offre rouverte de KKR information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Albioma annonce qu'à la suite de la clôture de l'offre rouverte initiée par KKR, le 9 septembre dernier, 2.536.724 actions et 223 BSAAR d'Albioma ont été apportés, selon les résultats de l'offre publique d'achat amicale publiés par l'AMF.



Au règlement-livraison de la réouverture de l'offre, prévu le 26 septembre, KKR détiendra au total 29.887.142 actions, représentant 92,19% du capital et des droits de vote d'Albioma, et 551.428 BSAAR, soit 99,99% des BSAAR en circulation.



KKR va donc demander à l'AMF la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire visant les actions et les BSAAR d'Albioma aux mêmes prix que ceux de l'offre, soit 50 euros par action et 29,10 euros par BSAAR.





Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris 0.00%