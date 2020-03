Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : résultat net part du groupe stable en 2019 Cercle Finance • 03/03/2020 à 07:33









(CercleFinance.com) - Le producteur d'électricité Albioma publie au titre de l'année 2019 un résultat net part du groupe stable à 44,1 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 12% à 182,9 millions, pour un chiffre d'affaires en progression de 18% à 505,7 millions. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale la distribution d'un dividende de 0,70 euro par action, en hausse de 8% par rapport à 2019, avec option pour le paiement de 50% en actions nouvelles. Pour 2020, Albioma vise un EBITDA de 200 à 210 millions d'euros et un résultat net part du groupe de 48 à 54 millions (hors effets éventuels liés au coronavirus). Il envisage d'engager entre 450 et 650 millions d'euros d'investissements sur 2020-2023.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris +10.07%