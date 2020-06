Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : remporte un projet de centrales solaires Cercle Finance • 11/06/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - Albioma annonce avoir remporté un projet de centrale solaire d'une puissance agrégée de 2,9 MWc lors de l'appel d'offres gouvernemental (CRE4) portant sur les ' centrales solaires sur bâtiments d'une puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc ' de mars 2020. Cette puissance se répartit sur 4 projets, situés en région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, où Albioma. La construction de ces projets débutera en 2020 pour une mise en service en 2021.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris -2.01%