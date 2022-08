Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma: rachat de centrales solaires finalisé au Brésil information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 08:47









(CercleFinance.com) - Albioma annonce avoir finalisé le 17 août l'acquisition au Brésil d'un portefeuille de six centrales photovoltaïques pour une puissance totale installée de 31,6 MWc, des usines situées dans quatre États brésiliens et pleinement opérationnelles.



Selon les termes du contrat signé avec GreenYellow, le producteur français d'énergies renouvelables devient l'unique actionnaire des sociétés détenant ces projets opérant dans le cadre de la production distribuée avec des contreparties de qualité.



Albioma ajoute que l'autorité locale de la concurrence brésilienne (CADE) a approuvé la transaction sans restriction, mais que le contrat reste soumis à d'autres ajustements de prix et autres clauses typiques de ce type de transaction.





