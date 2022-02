Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma: rachat d'une centrale géothermique finalisé information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Albioma annonce avoir finalisé le rachat de la centrale de géothermie Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim (renommée Albioma Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim), en Turquie, en devenant son actionnaire unique.



Le 21 décembre dernier, le producteur français d'énergie renouvelable avait annoncé être entré en négociation exclusive avec Turcas Petrol en vue de l'acquisition de cette deuxième centrale de géothermie en Turquie, située dans la province de Aydin.



L'avis favorable des autorités turques de la concurrence, obtenu le 3 février, a permis de finaliser la transaction. Cette centrale produit de l'électricité à partir de cinq puits pour une production nette exportée à fin 2021 de 83 GWh.





