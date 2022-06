Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma: ouverture de l'OPA ce jeudi information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 09:15









(CercleFinance.com) - Albioma annonce l'ouverture ce jour de l'offre publique d'achat (OPA) portant sur ses actions et ses BSAAR initiée par KKR, cette offre ayant été jugée conforme par l'Autorité des marchés financiers le 21 juin dernier.



Le prix de l'OPA de 50 euros par action (dividende de 0,84 euro détaché) reflète une prime de 51,6% par rapport au dernier cours de clôture, avant rumeurs de marché, de l'action Albioma le 7 mars. Le prix unitaire des BSAAR a été fixé à 29,10 euros.



L'expert indépendant a conclu que les conditions financières de l'offre sont équitables et le conseil d'administration d'Albioma a donc décidé, à l'unanimité, de recommander aux actionnaires d'y apporter leurs titres.



Le groupe d'énergies renouvelables ajoute que KKR a l'intention, s'il vient à détenir au moins 90% du capital social et des droits de vote à la clôture de l'offre, de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.





Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris +0.04%