Albioma : option de paiement de dividende en actions

(CercleFinance.com) - Albioma indique que son assemblée générale du 25 mai a approuvé le versement d'un dividende de 0,80 euro par action au titre de 2020, avec une option pour le paiement à hauteur de 50% en actions nouvelles, à un prix d'émission fixé à 32,59 euros par action. Le dividende sera détaché le 10 juin. L'option devra être exercée entre le 14 juin et le 5 juillet inclus. Le dividende en numéraire sera mis en paiement le 9 juillet, tout comme le règlement-livraison des actions nouvelles émises en paiement du dividende.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris -3.10%