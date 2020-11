Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : levée de fonds réservée aux salariés réussie Cercle Finance • 02/11/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Albioma annonce qu'à l'issue de la période de souscription, plus de 43% des salariés et anciens salariés éligibles ont participé à sa première augmentation de capital réservée aux salariés, pour une souscription globale de près de 1,4 million d'euros. Les souscriptions reçues se sont traduites par l'émission, le 30 octobre, de 39.927 actions nouvelles à un prix unitaire de 34,48 euros, représentant 0,13% du capital, actions qui portent jouissance courante et ont été admises aux négociations sur Euronext Paris.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris 0.00%