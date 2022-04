Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma: le titre grimpe après l'offre de KKR information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - L'action Albioma grimpe de 15% ce matin en Bourse de Paris après la proposition de rachat présentée par le fonds américain KKR, qui valorise le producteur d'énergie renouvelable à 50 euros par action.



Le conseil d'administration d'Albioma a indiqué qu'il accueillait favorablement et à l'unanimité cette offre publique d'achat amicale, qui fait apparaître une prime de 51,6% par rapport au cours de clôture du 7 mars, c'est-à-dire avant l'apparition des rumeurs de marché.



La prime par rapport au cours de Bourse moyen pondéré par les volumes sur les trois derniers mois ressort, elle, à 46,6%.



Dans un communiqué, KKR dit soutenir pleinement l'ambition du groupe visant à investir massivement dans la transition énergétique des départements d'Outre-mer français d'ici 2025.



Le géant américain prévoit de mettre à disposition d'Albioma son expertise opérationnelle et ses ressources financières pour accélérer l'expansion du groupe à l'international.



Il est prévu que la note d'information relative à l'offre publique d'achat soit déposée auprès de l'AMF d'ici à la mi-mai.



KKR a l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire, sous réserve d'atteindre le seuil des 90% du capital et des droits de vote à la suite de l'offre.





Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris +15.11%