(CercleFinance.com) - Albioma confirme sa reprise en 'V' sur 31E (plancher du 20/12) et ce pourrait même être un 'W' (plancher du 13/10) si le cours franchissait la résistance des 35,3E du 17 ou 18/11.

Mais il existe un autre obstacle et pas des moindres : la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 34E.





