Albioma : la Commission Européenne donne le feu vert à l'OPA de KKR

(AOF) - Le 30 juin 2022, la Commission Européenne a annoncé avoir autorisé l'offre publique d'achat initiée par Kyoto BidCo, une société affiliée aux fonds affiliés conseillés par Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. ou l'une de ses sociétés affiliées (KKR), visant les actions et les bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) d'Albioma au titre du contrôle des concentrations.

L'offre n'est plus soumise à aucune autre condition suspensive que la condition d'acceptation minimale obligatoire prévue à l'article 231-9, I 1° du règlement général de l'AMF et la condition selon laquelle KKR obtient un nombre d'actions Albioma représentant au moins 50,01 % du capital social et des droits de vote " théoriques " d'Albioma.

Comme indiqué par l'AMF, la clôture de l'offre interviendra le 27 juillet 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Producteur d’énergie renouvelable – biomasse et photovoltaïque - né en 2013 des fusions successives entre Sidec, la Séchilienne et Albioma-Bois Rouge ;

- Chiffre d’affaires de 573 M€, capacité installée de plus de 1 GW et production de 3,6 GWh ;

- Facturations provenant à près de 95 % de la France devant le Brésil puis la Turquie, et tirées à 70 % du renouvelable (solaire, biomasse) devant le charbon ;

- Modèle d’affaires en 3 points : agir pour la transition énergétique en outre-mer français, remplacement du charbon dans la production thermique au profit du solaire (1 er producteur solaire), déployer l’expertise à l’international, notamment à l’île Maurice et au Brésil (bagasse, résidu de la canne à sucre) ;

- Capital éclaté –Impala et COFEPP pour 6 % chacun, BPI France et Caisse des dépôts pour 5 % chacun, Frédéric Moyne étant président-directeur général du conseil d’administration de 8 membres;

- Situation financière tendue avec un ratio d’endettement de 143 % et une dette nette de 859 M€, essentiellement en dette projet, face à une trésorerie de 108 M€.

Enjeux

- Stratégie de croissance : 600 à 800 M€ d’investissements en 2021-2025 financés par emprunts bancaires / rationalisation du portefeuille avec cession des activités peu rentables / 80 % d’énergies renouvelables en 2023, 90 % en 2025 et proche de 100 % en 2030 ;

- Stratégie d’innovation d’optimisation des centrales : participation à la gestion du fonds d’amorçage de Demeter Emertec / partenariats –CEA-Liten, INSA de Toulouse, Transdev à la Réunion ;

- Stratégie environnementale : visant à la réduction primaire des émissions polluantes – rejets aqueux, gazeux et de fumée / soutenue par des partenariats pour la protection de la biodiversité et la revalorisation sous-produits de combustion / validée par l’émission d’un « emprunt vert » rémunéré selon des indicateurs clés : +80 % d’énergies renouvelables en 2023 dans la production du groupe et + 95 % en 2030 ;

- En Guadeloupe et Réunion, conversion des installations bagasse/charbon en biomasse, accélérée par la prise de contrôle de l’usine canadienne de granulés de bois de La Granaudière ;

- Diversification dans la géothermie après l’acquisition de la centrale turque de Gümüsköy puis celle de l’usine de Turcas Petrol ;

- Insensibilité de la rentabilité aux variations de prix des combustibles en raison des indexations contractuelles et visibilité de l’activité par la durée -30 ans- des contrats de vente.

Défis

- Impact négatif de la dépréciation du real brésilien ;

- Dans le solaire en France, résultat des négociations avec les autorités sur la baisse des tarifs –impact estimé de 3 M€ sur le résultat d’exploitation- et exécution des 12 projets de centrales solaires opérationnels en 2023 ;

- Objectifs 2022 d’un résultat d’exploitation entre 210 et 220 M€, d’un résultat net de 52 à 60 M€ ;

- Dividende 2021 de 0,84€, avec option de paiement pour 50 % en actions nouvelles.

Une gestion des déchets aux forts enjeux

350 millions de tonnes de déchets sont générés annuellement en France. Si 66% sont recyclés, les taux varient selon la nature du déchet. Ainsi seuls 21% des plastiques le sont. Afin de renforcer l'économie circulaire, l'Etat soutient massivement la R&D dans le cadre de la stratégie 3R (« Recyclabilité, Recyclage et Réincorporation des matériaux »). Une enveloppe de 370 millions d'euros va y être consacrée. Concernant les déchets dangereux, cette activité est très rentable. En France, les capacités de stockage et de traitement sont tendues comparées aux besoins annuels.