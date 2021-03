Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : la CDC dépasse les 10% Cercle Finance • 01/03/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir dépassé indirectement, le 22 février, les seuils de 10% du capital et des droits de vote d'Albioma et détenir 10,004% du capital et des droits de vote, après une acquisition d'actions sur le marché. Pour les six prochains mois, la CDC déclare ne pas envisager de procéder à des achats d'actions Albioma, ni d'acquérir le contrôle de la société ou de demander la nomination d'administrateurs outre le siège que détient déjà Bpifrance Investissement au conseil.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris +2.23%