Albioma: la CDC dépasse les 10%

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 20 juin, les seuils de 10% du capital et des droits de vote d'Albioma, par suite d'une réception d'actions à titre de collatéral par CNP Assurances.



L'institution financière publique détenait à cette date, indirectement, 3.685.476 actions Albioma représentant autant de droits de vote, soit 11,39% du capital et des droits de vote de ce producteur d'électricité.



La CDC envisage d'acquérir ou de céder, en fonction des conditions de marché et de façon non significative, des titres Albioma, mais pas d'acquérir le contrôle de la société, ni de demander la nomination d'administrateurs.





