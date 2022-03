Albioma: l'EBITDA 2021 ressort dans le haut de la fourchette visée

AOF - EN SAVOIR PLUS

Albioma envisage aussi d'engager entre 600 et 800 millions d'euros d'investissements sur la période 2021-2025 en conservant une structure financière solide.

Pour 2022, le spécialiste des énergies alternatives a annoncé des objectifs d'EBITDA de 210 à 220 millions d'euros et de résultat net part du Groupe de 52 à 60 millions d'euros (incluant la perte d'EBITDA de 3 millions d'euros liée à la révision des contrats solaires S06-S10 dans le cadre de la Loi de finances 2021).

(AOF) - Albioma a réalisé en 2021 un bénéfice de 59 millions d'euros, en hausse de 7% sur un an. L'EBITDA ressort à 214,8 millions d'euros, en hausse de 4%, soit dans le haut de la fourchette annoncée par le groupe. Le chiffre d’affaires s’établit à 573,3 millions d’euros, en forte croissance par rapport à l’exercice précédent (+13%). Hors effet prix des combustibles (+33,1 millions d’euros) et l’effet change lié à la dégradation du réal brésilien (-2,0 millions d’euros), il est en progression de 7 %.

