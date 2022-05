Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma: hausse de 5% du dividende approuvée en AG information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - Albioma annonce que lors de son assemblée générale réunie le 25 mai, ses actionnaires ont en particulier approuvé la mise en distribution au titre de 2021 d'un dividende de 0,84 euro par action (0,924 euro pour les actions éligibles au dividende majoré).



Ce dividende, en hausse de 5% par rapport à celui de l'exercice précédent, sera détaché de l'action le 9 juin. 'Pour des raisons techniques, il sera mis en paiement le 13 juin', précise le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables.





Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris +0.32%