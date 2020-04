Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : hausse de +13% des revenus au T1 Cercle Finance • 27/04/2020 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le groupe Albioma annonce ce soir un chiffre d'affaires, pour le premier trimestre 2020, de 130,9 millions d'euros, en hausse de +13% par rapport à la même période en 2019. Hors effet prix des combustibles, la hausse s'affiche à +17%. 'La progression du chiffre d'affaires (...) est soutenue par : le bon fonctionnement de l'ensemble des installations malgré le contexte difficile entraîné par la crise sanitaire ; la contribution supplémentaire liée à l'effet année pleine des dernières primes IED et au report des arrêts de maintenance dans le contexte du COVID-19 ; l'optimisation de la durée de l'arrêt annuel de maintenance de la centrale de Codora au Brésil qui a pu redémarrer sa production dès le 2 mars', détaille le groupe.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris +1.72%