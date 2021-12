Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : en progression dans le classement Gaïa information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 13:37









(CercleFinance.com) - Albioma annoncer son intégration dans le premier tiers du classement national de l'indice Gaïa, référence de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) qui a évalué 390 valeurs françaises cotées de taille intermédiaire en 2021. Membre de l'indice depuis 2014, Albioma s'est vu attribuer une note de 73/100, en constante progression depuis deux ans, avec une hausse de sept points. Il se classe ainsi au-dessus de la moyenne du benchmark national, évalué à 59/100. 'Le classement annoncé par Gaïa est la récompense du fort engagement d'Albioma en matière de gouvernance, de politique sociale et environnementale et de dialogue envers ses parties prenantes externes', affirme le groupe d'énergies renouvelables.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris -1.36%