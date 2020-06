Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : dividende approuvé en AG Cercle Finance • 01/06/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Albioma annonce que son assemblée générale a approuvé la mise en distribution d'un dividende de 0,70 euro par action prévue le 10 juillet (0,77 euro pour les actionnaires inscrits en continu au nominatif depuis le 1er janvier 2018, dans la limite de 0,5% du capital). Le producteur d'énergie renouvelable indépendant précise que ses actionnaires disposeront d'une option pour le paiement de la moitié de leur dividende en actions nouvelles, qui seront émises au prix unitaire de 27,77 euros. Par ailleurs, le conseil d'administration, réuni en marge de l'assemblée, a décidé de renouveler le mandat de directeur général de Frédéric Moyne pour une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale de 2024.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris +2.51%