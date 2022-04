Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma: départ d'un administrateur fin juillet information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 09:53









(CercleFinance.com) - Albioma annonce que Marie-Claire Daveu lui a fait part de son intention de remettre son poste d'administrateur à la disposition du conseil à compter du 31 juillet, sa candidature aux fonctions d'administrateur devant être prochainement soumise à l'AG d'Engie.



La composition du conseil d'administration d'Albioma sera revue en conséquence dans les mois qui viennent. Marie-Claire Daveu a notamment exercé les fonctions de présidente du comité de la responsabilité sociétale de l'entreprise.





