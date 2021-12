Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : début de la période d'exercice des BSAAR 2018 information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Le producteur n'énergie renouvelable Albioma annonce que la période d'exercice et de liquidité des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) émis en 2018 sera ouverte du 6 décembre 2021 au 4 décembre 2024. Les 1.071.731 BSAAR émis, actuellement répartis entre 31 souscripteurs (dont le PDG de la société, lui-même attributaire de 110.650 BSAAR), seront admis aux négociations sur Euronext Growth le 6 décembre. Durant trois ans, les BSAAR pourront être exercés au prix unitaire de 20,90 euros, chaque BSAAR donnant droit à une action. Les exercices seront majoritairement servis par voie de livraison d'actions auto-détenues par Albioma.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris -4.05%