Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : début d'une opération d'actionnariat salarié Cercle Finance • 05/05/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - Albioma annonce le lancement, à compter de ce 5 mai, d'une augmentation de capital réservée aux salariés, dirigeants et anciens salariés adhérents à son plan d'épargne groupe en France et à son plan d'épargne groupe international au Brésil. Le groupe poursuit ainsi la mise en oeuvre de sa politique de renforcement de son actionnariat salarié à moyen/long terme, qui se traduit par l'ouverture régulière d'opportunités d'investissement indirect dans son action à des conditions privilégiées. Les bénéficiaires pourront souscrire à l'une ou aux deux formules d'investissement 'classique' et 'multiple'. La période de réservation se déroulerait du 5 au 25 mai et celle de souscription/révocation, du 24 au 27 juin, le prix devant être fixé le 23 juin.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris +0.77%