ALBIOMA cible d'une cyberattaque

(AOF) - Vendredi dernier au soir, Albioma a indiqué qu'une attaque virale de type " rançongiciel " avait été détectée sur son réseau informatique bureautique le mardi 4 mai dernier. Le diagnostic complet est en cours de finalisation ; aucune fuite de données n'a été détectée pour le moment. L'attaque n'a pas eu de conséquence à ce jour sur l'activité industrielle d'exploitation, toutes les centrales du groupe fonctionnent normalement et ont été isolées du réseau bureautique concerné par l'intrusion.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Producteur d'énergie renouvelable -biomasse et photovoltaïque- né en 2013 des fusions successives entre Sidec, la Séchilienne et Albioma-Bois Rouge ;

- Chiffre d'affaires de 6,7 Mds€ réalisé à 41 % en Europe, 25 % dans les Amérique, 12 % en Asie Pacifique et 5 % en Moyen-Orient, Afrique, Russie et 17 % dans les câbles haute tension&projets ;

- Production réalisée à 33 % à partir du charbon, à 64 % avec la biomasse et 2 % le solaire ;

- Stratégie, adoptée en 2012, de réduction de la part du charbon dans la production thermique au profit de la biomasse et du solaire porter à partir des implantations aujourd'hui essentiellement dans l'outre-mer français (1er producteur solaire) puis à l'île Maurice et au Brésil (énergie à base de bagasse, résidu de la canne à sucre) ;

- Capital éclaté avec 3 positions fortes -Invexans et Teck Pack pour 2 !,9 %, BPI France pour 7,7 % et les salariés pour 4,41 %-, Frédéric Moyne étant président-directeur général du conseil d'administration de 8 membres

- Situation financière saine avec une dette brute en baisse à 914 M€, dont 821 M€ de dette projet, face à une trésorerie de 122 M€.

Enjeux

- Stratégie 2023visant à agir pour la transition énergétique en outre-mer, déployer l'international et accélérer le développement dans le solaire :

- 450 0 650 M€ d'investissements programmés et financés par emprunts bancaires,

- rationalisation du portefeuille avec cession des activités peu rentables,

- Stratégie d'innovation externalisée auprès du fonds d'amorçage géré par le fonds Demeter Emertec :

- biomasse thermique : recherche de filiales locales,

- stockage d'énergie électrique,

- services au réseau et maintenance prédictive ;

- Stratégie environnementale :

- visant à la réduction primaire des émissions polluantes -rejets aqueux, traitement et valorisation sous-produits de combustion et rejets gazeux,

- validée par l'émission d'un « emprunt vert » rémunéré selon des indicateurs clés : +80 % d'énergies renouvelables en 2023 dans la production du groupe et + 95 % en 2030 ;

- Insensibilité de la rentabilité aux variations de prix des combustibles en raison des indexations contractuelles et visibilité de l'activité par la durée -30 ans- des contrats de vente;

- Réalisation des projets solaires gouvernementaux remportés lors du 1er semestre pour 20MWc et mise en service de la centrale brésilienne de Vale do Parana à la fin 2020.

Défis

- Impact négatif de la dépréciation du real brésilien ;

- Forte sensibilité aux soutiens financiers publics, aux réglementations sectorielles et à l'accueil du public à de nouvelles centrales ;

- Impact de la pandémie : hausse de 1 % du chiffre d'affaires à fin septembre ;

- Réaction à la pandémie : économies de coûts, focus sur l'autofinancement et le renforcement des liquidités et la baisse du niveau de risque des projets ;

- Objectifs 2020 confirmés en base de fourchette d'un résultat d'exploitation entre 200 et 210 M€ et d'un résultat net entre 48 et 54 M€.