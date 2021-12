Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma: choisi pour 5 MWc de projets solaires en France information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 15:22









(CercleFinance.com) - Albioma annonce avoir été désigné lauréat des projets déposés pour une puissance agrégée totale de 5 MWc lors de l'appel d'offres gouvernemental (CRE4.13) portant sur les centrales solaires sur bâtiments d'une puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc de juillet 2021.



Cette puissance se répartit sur 12 projets, situés en régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La construction de ces projets débutera en 2023 pour une mise en service durant le second semestre 2023.





