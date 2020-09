Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : augmentation de capital réservée aux salariés Cercle Finance • 17/09/2020 à 07:57









(CercleFinance.com) - Albioma annonce le lancement d'une augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés, à compter du 21 septembre, pour leur permettre d'investir indirectement dans son action à des conditions privilégiées et dans un cadre fiscal favorable. Les bénéficiaires de l'offre pourront y souscrire du 21 septembre (inclus) au 12 octobre (inclus), à un prix de souscription fixé à 34,48 euros. L'augmentation de capital et la livraison des actions dans le cadre de l'offre devrait intervenir le 30 octobre. Le producteur d'énergie renouvelable précise que la souscription à l'augmentation de capital sera réalisée par l'intermédiaire du FCPE Albioma Relais 2020, qui fusionnera, à l'issue de l'opération, avec le FCPE Albioma.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris -0.46%