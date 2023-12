Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Albioma: acquisition d'une usine de granulés en Australie information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 14:05









(CercleFinance.com) - Albioma annonce l'acquisition de l'usine de production de granulés de bois de Tuan, dans l'Etat australien du Queensland. Opérationnel depuis 2014, ce site produit 60.000 tonnes de granulés de bois de haute qualité par an.



La transaction comprend également une installation de stockage de 35.000 tonnes dans le port de Bundaberg, ainsi qu'un site en Australie-Méridionale de 57 hectares, près de Mount Gambier, pour un projet d'usine de granulés de bois de 300.000 tonnes par an.



Idéalement positionnés au coeur du bassin Indo-Pacifique, ces actifs alimenteront les centrales d'Albioma à La Réunion, répondant à son objectif de renforcer sa sécurité d'approvisionnement en biomasse durable de haute qualité.





