Albioma: acquisition d'une usine de granulés au Québec

(CercleFinance.com) - Albioma annonce l'acquisition de l'usine de production de granulés de bois de La Granaudière, au Québec, lui permettant de diversifier ses sources d'approvisionnement en biomasse durable, en complément de contrats avec des fournisseurs internationaux.



Idéalement placée pour alimenter les centrales antillaises du groupe, cette usine produit des granulés certifiés SBP, à partir de résidus de bois ou de bois de faible qualité issus de forêts certifiées pour leur gestion durable.



La transaction comprend également un contrat long terme d'accès à une capacité de stockage de 45.000 tonnes de granulés au port de Québec, ainsi que des garanties d'approvisionnement en matière première octroyées par le gouvernement du Québec.



La remise en service de cette usine, à l'arrêt depuis juillet 2021 dans le cadre de la mise sous séquestre, est prévue début 2022 et sa capacité de production nominale de 200.000 tonnes sera atteinte après la réalisation d'investissements complémentaires.





