Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : acquisition d'une centrale géothermique en Turquie Cercle Finance • 27/01/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Albioma annonce avoir finalisé l'acquisition d'une part majoritaire (75%) dans Gümü?köy, centrale turque de production d'électricité à partir de géothermie, les 25% restant étant acquis par Egesim, prestataire industriel reconnu de ce secteur en Turquie. L'acquisition de cette centrale signe l'entrée du groupe français dans un nouveau métier à forte valeur ajoutée technique, la géothermie, complémentaire à ses métiers historiques de la biomasse et du solaire. Gümü?köy (13 MW bruts) produit de l'électricité à partir d'une licence d'exploitation expirant à l'horizon 2040 (avec possibilité d'extension pour une période de 10 ans supplémentaires). Elle exporte jusqu'à 45 GWh d'électricité renouvelable sur le réseau.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris +2.90%