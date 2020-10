Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : -15% vers 37E, un support crucial Cercle Finance • 29/10/2020 à 14:09









(CercleFinance.com) - Albioma a plongé de -15% vers 37E, enfonçant au passage le support des 37,45E du août. Un rebond intraday lui permet de préserver ce support crucial mais pas de garantir qu'il sera sauvé lors d'une seconde offensive baissière.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris -5.76%