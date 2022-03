Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : -15%, retour à la case départ vers 33E information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 09:22









(CercleFinance.com) - Albioma avait flambé de +15% depuis le 22 février et rechute d'un coup de -15%: c'est le retour à la case départ vers 33E, avec à la clé un gros 'gap' sous 38,38E.

Si les 33E ne 'tenaient pas', le prochain gros support c'est 31E.





Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris -8.01%