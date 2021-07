Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma : 12 MWc de projets solaires remportés en Outre-mer Cercle Finance • 19/07/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Albioma annonce avoir remporté une puissance de 12 MWc, lors la quatrième période de l'appel d'offre CRE 4 PV portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité d'origine solaire dans les zones non interconnectées. Cette puissance se répartit sur 23 projets, situés dans les zones d'Outre-mer où Albioma est déjà présent, à savoir la Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. La construction de ces projets est prévue à partir de 2022. 'Sur l'ensemble de l'appel d'offre (soit cinq périodes de soumission depuis avril 2020), le groupe confirme son statut de leader du photovoltaïque en Outre-mer, avec le gain total de 40 MWc', souligne le producteur d'électricité.

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris -0.24%