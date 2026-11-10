Albertsons nomme Andrew Murray, issu de l'extérieur, au poste de directeur financier dans le cadre d'une révision de ses activités

La chaîne de supermarchés américaine Albertsons ACI.N a nommé mardi Andrew Murray au poste de directeur financier, dans le cadre d’une révision de ses activités visant à relancer des ventes en perte de vitesse, en mettant l’accent sur la réduction des coûts et la baisse des prix.
M. Murray, qui prendra ses fonctions le 17 janvier, occupe actuellement le poste de directeur financier du groupe Fonterra Co-operative Group FCG.NZ , une coopérative laitière néo-zélandaise, et apporte son expérience du secteur de la grande consommation acquise à des postes de direction chez Simplot Australia et Mondelez International MDLZ.O .
Voici plus de détails:
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La directrice générale Susan Morris a décrit l’entreprise comme se trouvant à un « moment charnière de son redressement », ajoutant que l’expérience de M. Murray dans la conduite de transformations d’entreprise à grande échelle serait précieuse
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M. Murray succédera à Cody Perdue, qui occupait le poste de directeur financier par intérim depuis le 30 septembre, en remplacement de la directrice financière sortante, Sharon McCollam
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En octobre, Albertsons a retiré ses prévisions pour l’exercice 2026, alors même qu’elle avait dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre
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