Albemarle progresse : TD Cowen relève son objectif de cours et la Chine resserre ses contrôles à l'exportation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions du producteur de lithium Albemarle

ALB.N sont en hausse de 3,3 % à 94,75 $ avant le marché ** Les actions sont en hausse car TD Cowen relève son objectif de cours et la Chine a renforcé les contrôles à l'exportation sur les terres rares

** TD Cowen relève l'objectif de cours pour ALB de 70 $ à 85 $.

** Le nouvel objectif de cours représente une baisse de 7,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que les prix au comptant du carbonate et du spodumène donneront un petit coup de pouce à ALB

** Les espoirs de TD Cowen de voir des fermetures de mines à long terme en Chine conduire à des prix du lithium durablement plus élevés semblent s'estomper

** 8 des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée, 15 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou plus basse; la prévision médiane est de 82,64 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 6,5 % depuis le début de l'année