Albemarle progresse, la hausse des prix du lithium dopant le chiffre d'affaires du T3 au-delà des prévisions

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5 novembre - ** Les actions d'Albemarle ( ALB.N ), premier producteur mondial de lithium, progressent de 3,3 % à 98,09 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un BPA ajusté de 2,58 dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 2,54 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre s'élève à 1,55 milliard de dollars, contre une estimation de 1,52 milliard de dollars

** La société indique que la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre a principalement été tirée par la hausse des prix du lithium dans son segment « Stockage d’énergie »

** La demande mondiale de lithium a augmenté de 48 % depuis le début de l'année jusqu'en août, tirée par les véhicules électriques et le stockage d'énergie, ce qui renforce la confiance dans les perspectives à long terme du secteur, déclare le directeur général Kent Masters

** La recommandation moyenne de 11 analystes sur 24 est « acheter », 5 recommandent « acheter fortement » et 8 « conserver »; leur objectif de cours médian est de 155 dollars – LSEG

** À la clôture d’hier, l’action avait reculé de 32,9 % depuis le début de l’année