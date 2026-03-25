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Albemarle entame une procédure d'évaluation environnementale pour un projet d'extraction de lithium au Chili
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de contexte)

Albemarle ALB.N a déclaré mercredi qu'elle avait entamé le processus d'évaluation environnementale pour son premier projet d'extraction directe de lithium (DLE) au Chili.

L'entreprise américaine, premier producteur mondial de lithium, a déclaré dans un communiqué que le projet est conçu pour récupérer près de deux fois plus de lithium tout en réduisant la quantité de saumure extraite par rapport aux opérations actuelles.

"L'initiative vise à progresser vers une production plus efficace et plus durable dans le Salar d'Atacama", a déclaré la société, un site qui est l'une des sources les plus riches au monde de ce métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques.

Le projet consisterait en une usine DLE dans la zone de concession minière d'Albemarle, au cœur des salines du Chili, et en la construction d'une ligne de transport d'électricité, a précisé la société.

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