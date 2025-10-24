 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 193,71
-0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alaska Airlines rétablit ses opérations après une panne technique qui a immobilisé des vols
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 7) par Kanishka Singh et Ismail Shakil

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines ALK.N a annoncé tôt vendredi qu'elle avait rétabli ses opérations à la suite d'une panne technologique qui a cloué au sol des vols dans tous les aéroports et entraîné l'annulation de plus de 229 vols.

"Nous nous efforçons de remettre nos opérations sur les rails aussi rapidement et sûrement que possible", a déclaré la compagnie aérienne, ajoutant que d'autres perturbations des vols étaient probables.

Alaska Air Group a déclaré qu'il ne disposait pas encore d'une estimation de l'impact financier que ces perturbations pourraient avoir sur ses résultats du quatrième trimestre.

La compagnie a demandé une immobilisation temporaire au sol jeudi soir, qui a également affecté Horizon Air, une filiale d'Alaska Airlines, selon un avis de l'administration fédérale de l'aviation.

Les compagnies aériennes ont déclaré que l'arrêt a été levé à 23h30 heure locale (0630 GMT) vendredi.

Alaska Airlines n'a pas révélé la cause de la panne.

Les actions du transporteur ont baissé de près de 3 % dans les échanges avant bourse.

La compagnie aérienne a également répondu aux plaintes de ses clients sur les médias sociaux, aux messages concernant les problèmes de réservation sur son site web et aux questions de savoir si son application était également affectée.

"Malheureusement, nous rencontrons une erreur dans notre système, mais notre équipe informatique s'efforce de résoudre ce problème dès que possible", a déclaré la compagnie sur X en réponse à des questions d'utilisateurs.

Alaska Air Group a annoncé un chiffre d'affaires de 3,77 milliards de dollars pour le troisième trimestre après la fermeture des marchés jeudi, soit une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente.

La compagnie a indiqué qu'elle avait reporté sa conférence téléphonique sur les résultats, initialement prévue pour le 24 octobre, afin de permettre aux équipes de donner la priorité à l'assistance aux clients et au rétablissement des opérations.

La compagnie aérienne a également interrompu tous ses vols en juillet pendant environ trois heures en raison d'une panne informatique.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
46,650 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank