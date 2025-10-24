Alaska Airlines rétablit ses opérations après une panne technique qui a immobilisé des vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines ALK.N a annoncé tôt vendredi qu'elle avait rétabli ses opérations à la suite d'une panne technologique qui a cloué au sol des vols dans tous les aéroports et entraîné l'annulation de plus de 229 vols.

"Nous nous efforçons de remettre nos opérations sur les rails aussi rapidement et sûrement que possible", a déclaré la compagnie aérienne, ajoutant que d'autres perturbations des vols étaient probables.

Alaska Air Group a déclaré qu'il ne disposait pas encore d'une estimation de l'impact financier que ces perturbations pourraient avoir sur ses résultats du quatrième trimestre.

La compagnie a demandé une immobilisation temporaire au sol jeudi soir, qui a également affecté Horizon Air, une filiale d'Alaska Airlines, selon un avis de l'administration fédérale de l'aviation.

Les compagnies aériennes ont déclaré que l'arrêt a été levé à 23h30 heure locale (0630 GMT) vendredi.

Alaska Airlines n'a pas révélé la cause de la panne.

Les actions du transporteur ont baissé de près de 3 % dans les échanges avant bourse.

La compagnie aérienne a également répondu aux plaintes de ses clients sur les médias sociaux, aux messages concernant les problèmes de réservation sur son site web et aux questions de savoir si son application était également affectée.

"Malheureusement, nous rencontrons une erreur dans notre système, mais notre équipe informatique s'efforce de résoudre ce problème dès que possible", a déclaré la compagnie sur X en réponse à des questions d'utilisateurs.

Alaska Air Group a annoncé un chiffre d'affaires de 3,77 milliards de dollars pour le troisième trimestre après la fermeture des marchés jeudi, soit une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente.

La compagnie a indiqué qu'elle avait reporté sa conférence téléphonique sur les résultats, initialement prévue pour le 24 octobre, afin de permettre aux équipes de donner la priorité à l'assistance aux clients et au rétablissement des opérations.

La compagnie aérienne a également interrompu tous ses vols en juillet pendant environ trois heures en raison d'une panne informatique.