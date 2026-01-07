Alaska Airlines commande 110 Boeing pour son plan d'expansion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur la commande et le contexte) par David Shepardson

Alaska Airlines a commandé 110 nouveaux avions Boeing, la plus grosse commande de l'histoire de la compagnie aérienne, a déclaré le transporteur mercredi.

Dans un souci d'expansion, la compagnie aérienne a indiqué qu'elle commandait 105 avions 737 MAX 10 et cinq nouveaux 787-10, et qu'elle prenait des options pour 35 autres avions 737 MAX 10. Les avions supplémentaires permettront d'augmenter la flotte à plus de 475 avions d'ici 2030 et à plus de 550 avions d'ici 2035, contre 413 actuellement, a ajouté le transporteur.

Les cinq 787 Dreamliners supplémentaires permettront au transporteur d'étendre ses services vers l'Europe et l'Asie.

"Cet investissement dans la flotte s'appuie sur les fondations solides qu'Alaska a créées pour soutenir une croissance régulière, évolutive et soutenue, et constitue un autre élément de la mise en œuvre de notre plan stratégique Alaska Accelerate", a déclaré Ben Minicucci, président-directeur général d'Alaska Air Group.

En 2024, Alaska, cinquième compagnie aérienne intérieure américaine, a acquis Hawaiian Airlines, dixième compagnie aérienne, dans le cadre d'une transaction de 1,9 milliard de dollars.

Alaska exerce 52 options existantes pour des avions MAX 10 et passe des commandes pour 53 nouveaux avions.

Boeing, qui propose actuellement à la vente les MAX 8 et MAX 9, a lutté pendant des années pour obtenir l'approbation de la FAA pour les nouvelles versions du MAX - le MAX 7, plus court, et le MAX 10, plus long. L'avionneur a dû faire face à des retards dans la certification de ces modèles en raison d'un problème de dégivrage des moteurs.

En octobre, la FAA a autorisé Boeing à augmenter sa production de 737 MAX à 42 avions par mois, mettant fin à une limite de 38 avions en place depuis janvier 2024. La FAA a imposé ce plafond de production sans précédent peu de temps après une urgence en vol en 2024 impliquant un nouvel Alaska 737 MAX 9 auquel il manquait quatre boulons clés dans un bouchon de porte, ce qui a provoqué l'ouverture d'un trou béant dans le fuselage à 16 000 pieds (4 900 m). L'incident a révélé des lacunes généralisées en matière de sécurité et de qualité de la production chez Boeing.