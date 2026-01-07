Alaska Airlines commande 110 appareils à Boeing

information fournie par Reuters • 07/01/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de la commande aux paragraphes 2 et 3)

Alaska Airlines ALK.N commande 105 nouveaux 737-10 et cinq nouveaux 787, exerçant toutes les options 787 détenues auprès de Boeing BA.N , ont annoncé les compagnies mercredi.

Cette commande, qu'Alaska qualifie de plus importante dans l'histoire de la compagnie, porte le carnet de commandes de Boeing à 245 appareils.

Le transporteur a également obtenu des droits pour 35 avions 737-10 supplémentaires.