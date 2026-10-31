Alaska Air va supprimer environ 200 emplois alors que la flambée des prix du carburant pèse sur ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général d'Alaska prévoit une perte avant impôts ajustée pouvant atteindre 700 millions de dollars en 2026

* Les suppressions d’emplois concernent moins de 1 % des effectifs; aucun poste de première ligne ni aucun poste non cadre n’est supprimé

* Alaska prévoit de dépenser 1,8 milliard de dollars de plus que prévu initialement en carburant cette année

(Ajout de détails supplémentaires tirés de la note du directeur général, ainsi que des informations contextuelles issues du paragraphe 7)

par Rajesh Kumar Singh

Alaska Air Group ALK.N a annoncé vendredi qu’elle supprimerait environ 200 postes non contractuels, alors que la flambée des prix du carburant et les défis géopolitiques pèsent sur ses finances, son directeur général mettant en garde contre une perte annuelle potentielle de 700 millions de dollars.

Ces suppressions d’emplois indiquent que le choc des prix du carburant lié à la guerre en Iran — qui a déjà poussé les compagnies aériennes américaines à augmenter leurs tarifs et à réduire la croissance de leur offre de vols — affecte désormais l’emploi dans le secteur aérien.

Elles mettent également en évidence la pression financière croissante qui pèse sur Alaska Air alors que la compagnie poursuit une expansion ambitieuse dans le secteur de la classe « premium » et des voyages internationaux , la forte croissance de son chiffre d’affaires peinant à compenser la hausse des coûts du carburant.

Le directeur général Ben Minicucci a déclaré à ses employés dans une note de service consultée par Reuters que la compagnie pourrait enregistrer une perte pouvant atteindre 700 millions de dollars cette année si la situation actuelle persistait, ce qui marquerait sa première perte avant impôts ajustée hors période de pandémie depuis 2003.

"Nous devons revenir à la discipline financière qui a longtemps constitué un avantage concurrentiel clé", a déclaré M. Minicucci, ajoutant que les frais généraux avaient "augmenté à un rythme disproportionné par rapport au chiffre d’affaires" au cours des dernières années.

Ces suppressions de postes concernent moins de 1% des quelque 32 500 employés d’Alaska, a précisé un porte-parole de la société. Elles concernent notamment 125 postes dans l’État de Washington et 48 à Hawaï.

Aucun poste de première ligne ni aucun poste non cadre n’est supprimé. Les salariés concernés travailleront pour la dernière fois le 13 novembre, mais continueront de percevoir leur salaire jusqu’au 31 décembre, ainsi qu’une indemnité de licenciement et d’autres aides, selon la note de service.

LES COÛTS DU CARBURANT ÉCLIPSENT LA HAUSSE DES RECETTES

Les tarifs aériens aux États-Unis ont augmenté en moyenne de près de 23% en glissement annuel au cours des sept mois écoulés jusqu’en septembre, selon les données du ministère du Travail, mais Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O et Southwest Airlines LUV.N ont tout de même revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour 2026 .

Alaska Air a prévu la semaine dernière une perte ajustée pour l’ensemble de l’année comprise entre 5 et 5,50 dollars par action, invoquant 1,8 milliard de dollars de coûts de carburant supplémentaires par rapport à son plan annuel initial.

La compagnie s'attend à des coûts de carburant compris entre 4,65 et 4,85 dollars le gallon au quatrième trimestre, soit près du double des 2,50 dollars prévus dans son plan initial pour 2026.

Elle a annoncé une hausse de 14% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, mais sa marge avant impôts ajustée a reculé à 1,1%, contre 4,6% un an plus tôt.

La compagnie aérienne basée à Seattle investit dans des cabines haut de gamme, des programmes de fidélité et des liaisons internationales suite à son acquisition de Hawaiian Airlines, et prévoit d’étendre son réseau long-courrier au départ de Seattle.

M. Minicucci a déclaré qu’Alaska continuerait d’investir dans sa flotte, l’expérience client et son réseau, tout en resserrant ses dépenses.