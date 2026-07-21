Alaska Air prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations, les prix du kérosène restant élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 3, contexte à partir du paragraphe 4)

Alaska Air ALK.N a annoncé mardi des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street , la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran ayant entraîné une hausse des prix du carburant .

La compagnie aérienne basée à Seattle prévoit un bénéfice ajusté pour le troisième trimestre compris entre 0 et 1 dollar par action. Les analystes tablaient en moyenne surun bénéfice de 1,38 dollar par action , selon les données compilées par LSEG.

L'action de la compagnie aérienne a chuté de 3% en séance prolongée.

Les compagnies aériennes américaines doivent faire face à des coûts de carburant supplémentaires de plusieurs milliards de dollars cette année, après que la guerre en Iran et les perturbations prolongées du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ont entraîné une forte hausse des prix du pétrole et du kérosène. À elle seule, United prévoit près de 6 milliards de dollars de dépenses supplémentaires en carburant pour 2026 par rapport à ses prévisions du début de l’année.

Le prix du kérosène a fortement reculé par rapport à son pic du printemps à la suite d’une trêve fragile entre Washington et Téhéran en juin, mais les prix ont de nouveau grimpé après la reprise des hostilités en juillet.

Alaska prévoit que le coût économique de son carburant s’établira en moyenne à 3,75 dollars le gallon pour le trimestre de juillet à septembre. Ce chiffre est inférieur aux 4,43 dollars le gallon qu’elle a payés au trimestre précédent, en grande partie grâce à une modération des marges de raffinage.

Le carburant représente généralement environ un quart des charges d’exploitation d’une compagnie aérienne. Cette volatilité a incité les transporteurs à augmenter leurs tarifs, à réduire leurs vols et à rechercher des réductions de coûts supplémentaires.

Alaska est particulièrement exposée aux marchés du carburant de la côte ouest, où les capacités limitées de raffinage et d’acheminement par oléoduc peuvent rendre les prix plus élevés et plus volatils. La compagnie s’efforce de diversifier son approvisionnement en important davantage de carburant de Singapour, bien que les marges de raffinage à Singapour aient également bondi en début d’année.

Alaska s’approvisionne actuellement à hauteur d’environ un cinquième de son carburant dans ce pays et a indiqué qu’elle pourrait à terme porter cette proportion à 30% à 40%.

Delta Air Lines DAL.N a présenté en début de mois des perspectives pour le troisième trimestre supérieures aux attentes, tandis que les prévisions de United Airlines UAL.O se sont révélées inférieures aux estimations de Wall Street. Les deux transporteurs ont indiqué que la forte demande et la hausse des tarifs contribuaient à compenser l’augmentation des coûts de carburant, le segment haut de gamme restant particulièrement dynamique.

Alaska a annoncé une perte ajustée de 92 cents par action au deuxième trimestre, inférieure à l’estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une perte de 99 cents par action, selon les données compilées par LSEG.