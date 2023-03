Alantra réorganise sa division Banque d'Investissement

(AOF) - Alantra, société indépendante de services financiers, annonce de nouvelles nominations à la tête de son activité globale de banque d'investissement. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Franck Portais, Managing Partner d'Alantra France, a été nommé Co-Chairman de la division Banque d'investissement d'Alantra. Diplômé de l’ESCP Business School, il était précédemment Managing Director de la banque d’affaires goetzpartners Corporate Finance dont il avait lancé l’activité en France.

Miguel Hernández, qui fait partie de l'équipe d'Alantra depuis plus de 20 ans, a été nommé Directeur général de l'activité de Banque d'Investissement de la société et sera localisé à Londres.

Andy Currie, également situé à Londres, sera aussi co-Chairman de la division banque d'investissement.

Philipp Krohn a été promu Directeur général des activités américaines d'Alantra (localisé à Boston et New York) et Javier García-Palencia (situéé à Madrid) a été nommé Directeur général d'Alantra Investment Banking Spain.

Jan Caspar Hoffmann a rejoint la société en tant que nouveau Directeur général et Associé gérant d'Alantra Germany.