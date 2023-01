Alantra et Solarig s’associent aux fonds Amundi Transition Energétique et Reichmuth

(AOF) - Alantra et Solarig ont annoncé le lancement d'un accord de partenariat à long terme qui combine les capacités industrielles de Solarig, les capacités ainsi que le palmarès d'Alantra en matière de transition énergétique dans la gestion d'actifs. Le gestionnaire d'actifs d'infrastructure Reichmuth, basé en Suisse, et le gestionnaire d'actifs Amundi Transition Energétique, basé en France, soutiennent ce partenariat en tant qu'investisseurs clés. Ils engageront au total jusqu'à 265 millions d'euros.

Le partenariat comprend un portefeuille de production en Europe du Sud représentant 1,9 GW de capacité installée et un véhicule d'investissement pour investir 1,7 milliard d'euros dans les centrales solaires. Ce montant est réparti entre 700 millions d'euros de fonds propres et 1 milliard d'euros de dette. Le véhicule s'appelle N-Sun Energy et a été créé en tant que plateforme d'investissement écologiquement durable et conforme aux critères ESG définis dans le règlement sur la taxonomie de l'Union européenne.

Alantra lève les capitaux pour N-Sun Energy et s'est associé au premier gestionnaire d'actifs européen Amundi, et au gestionnaire d'actifs d'infrastructure Reichmuth, qui agissent en qualité de co-investisseurs stratégiques s'engageant à déployer 265 millions d'euros.

Dans ce cadre de ce partenariat, Alantra Solar fournira des services de gestion d'actifs au véhicule d'investissement et gèrera son financement tout en mettant en œuvre une stratégie de distribution équilibrée entre les contrats d'achat d'électricité (CAE) et les ventes sur le marché.

Enfin, Solarig supervisera le développement des différentes centrales pour s'assurer qu'elles atteignent le statut opérationnel et apportera ensuite ses capacités en tant que troisième plus grand contractant O&M au niveau mondial aux projets. Une fois achevé, le portefeuille produira environ 2,7 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 800 000 ménages, et générera plus de 180 millions d'euros de revenus par an.

Le lancement de ce véhicule, avec Reichmuth et Amundi, est une réalisation clé dans le cadre du partenariat entre Alantra et Solarig conclu à la fin de l'année 2021.