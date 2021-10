Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alan Allman : vers un rapprochement avec The Human Factory information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 18:24









(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates annonce être rentré en négociation exclusive en vue d'un rapprochement avec le groupe belge ' The Human Factory '. Ce dernier porte les activités de plusieurs entités notamment spécialisées sur le développement Java, de l'Internet des Objets (IoT), de la sécurité de l'information, et de l'e-commerce.

Valeurs associées ALAN ALLMAN ASSOCIATES Euronext Paris 0.00%